Центр Хруничева до конца 2018 года достроит восемь ракет «Протон-М»

Москва, 8 ноября. Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева до конца текущего года закончит строительство восьми ракет «Протон», чтобы в 2019 году обеспечить до десяти запусков. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы предприятия.

Согласно приведенным данным, Центр достроит восемь ракет-носителей «Протон-М» до конца 2018 года и отправит на ответственное хранение, «чтобы иметь задел для обеспечения до 10 запусков ракет-носителей этого типа c космодрома «Байконур» в 2019 году».

Одну ракету уже отправили на космодром, о чем сообщил замдиректора по производству Центра Хруничева Роман Хохлов.

Напомним, ранее глава отечественной государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что последнюю в истории ракету «Протон-М» создадут в 2020-2021 годах, а финальный пуск запланирован на 2025 год.