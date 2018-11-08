«Яндекс.Такси» начинает работу в Финляндии

Москва, 8 ноября. С 9 ноября сервис «Яндекс.Такси» начинает свою работу на территории Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс.Такси».

В Финляндии сервис будет носить название Yango (сокращенно от Yandex go). На первых этапах онлайн-заказ такси будет доступен в Хельсинки, в дальнейшем география сервиса будет расширена. При этом сервис будет иметь одноименное приложение, которое полностью совместимо с приложением «Яндекс.Такси».

«Приехав на выходные в Хельсинки, жителям России и других стран не нужно будет устанавливать на смартфон новые программы», — говорится в сообщении.

На территории Финляндии «Яндекс.Такси» будет сотрудничать с индивидуальными предпринимателями и компаниями, которые обладают лицензией на оказание услуг такси.