Рука об руку с радикалами: политолог раскрыл ложь Киева о борьбе с религиозными провокациями

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал, что правоохранительные органы не допустят религиозных конфликтов в стране. Об этом глава ведомства заявил в эфире телеканала ТВА.

«Любую ситуацию, где будут наниматься боевики, мы будем пресекать. Это будет касаться и правых радикалов, и левых, любых радикалов. У правоохранителей достаточно сил, чтобы предупредить провокации на религиозной почве.

Даже если такие люди нацепят на себя со всех сторон трезубцы, но будут заниматься антигосударственными действиями, потому что такие действия являются антигосударственными, мы будем пресекать это», — заявил Аваков.

Обещание главы МВД связано с недавним заявлением наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла о том, что радикалы угрожали захватить храмы канонической Украинской православной церкви. Арсен Аваков также отметил, что обсудил с представителями религиозных конфессий вопросы возможных провокаций.

Украинский политолог Александр Дудчак в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил сомнение в том, что Киев сможет действительно защитить церковные приходы на Украине. Эксперт напомнил, что МВД неоднократно уличали в связи с преступниками, особенно во время государственного переворота в 2014 году.

«Судя по предыдущим действиям Авакова за все эти годы, можно сказать, что он имеет в виду вовсе не предотвращение каких-то противоправных действий в отношении канонической церкви. Наоборот, власти, МВД и силовые структуры встанут на защиту радикалов. Они их постоянно поддерживают, еще со времен Майдана. Украинские власти всегда работали с ними рука об руку.

По мнению собеседника ФАН, украинские власти будут регулировать вопрос с возможными религиозными провокациями при помощи силовиков.

«Заявление [Авакова] настораживает. Скорее всего, власти будут пытаться проводить захваты мирным путем, то есть попытаются утихомирить паству канонической церкви силой МВД и их подразделений. Ничего хорошего в этом нет. Высказывание Авакова говорит о том, что власть будет подавлять всевозможные попытки защитить церкви от перехода к сектантам и раскольникам», — подчеркнул политолог.

На вопрос о том, возможно ли ужесточение обстановки на Украине из-за религиозных противоречий, эксперт заметил, что аппарат Петра Порошенко всячески этому способствует.

«К этому все идет. Нынешнее руководство, наоборот, вместо того, чтобы снижать градус напряжения в обществе, повышает его. Вероятно, нынешнему президенту нужны запасные варианты развития событий: план B или C, если ему не получится сохранить власть законным путем. Возможно все — даже разжигание гражданской войны на религиозной почве для того, чтобы удержаться на посту», — заключил Александр Дудчак.

Напомним, из-за решения Вселенского патриарха Варфоломея предоставить независимость неканонической церкви на Украине, Синод Русской православной церкви объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом. Кроме того, РПЦ назвала канонически ничтожным и увидела политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в ведение Московского патриархата.