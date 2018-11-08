Кокорина и Мамаева лишили спортивных привилегий в СИЗО

Москва, 8 ноября. Футболистов петербургского «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые проходят по делу о хулиганстве и побоях, лишили спортивных привилегий в СИЗО.

Администрация «Бутырки» объявила футболистам, что им разрешено посещать спортивный зал теперь только два раза в неделю, а не пять. Представитель изолятора объяснил, что ограничение вызвано тем, что остальным желающим тренироваться заключенным не хватало времени из-за спортсменов. По информации правозащитников, Кокорин и Мамаев обеспокоены, что смогут потерять свою физическую форму в заключении, передает «Царьград».

Напомним, Кокорин и Мамаев стали фигурантами уголовного дела из-за драк, которые они устроили в российской столице 8 октября. Сперва они избили водителя ведущей Первого канала, а потом у них произошла потасовка с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Как сообщила «СвободнаяПресса», московский Тверской суд арестовал футболистов на два месяца, они пробудут под стражей до 8 декабря.