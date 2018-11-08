Донбасс сегодня: ВСУ ударили по Донецку, СБУ зарабатывает на вербовке, СМИ выгораживают силовиков

Донбасс, 8 ноября. Западный пригород Донецка под огнем украинских гранатометов, сгорел жилой дом. Сотрудники СБУ торгуют расписками о вербовке жителей ДНР и ЛНР. Украинские СМИ назвали обстрел Донецка «самообстрелом» ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

На ключевых направлениях обороны Донецкой народной республики за минувшие сутки отмечалось некоторое снижение огневой активности украинских войск. На донецком, горловском и мариупольском направлении киевские силовики применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В результате обстрела поселка Трудовские — западного пригорода Донецка — сгорел жилой дом.

В Луганской народной республике по поселкам Раевка и Марьевка вооруженными формированиями Украины дважды применялись 82-мм минометы и станковые противотанковые гранатометы.

Несмотря на относительное затишье под Донецком, активизировались средства воздушной разведки Вооруженных сил Украины. ВСУ используют беспилотники для сбора данных с целью корректировки огня ствольной артиллерии.

«Террористы ДНР обстреляли Донецк», или Новые фантазии украинских СМИ

Отдельно остановимся на обстреле поселка Трудовские в пригороде Донецка.

В 23.40 в среду в украинских средствах массовой информации вышло сообщение о том, что обстрел Трудовских якобы осуществлен подразделениями ДНР «с целью пропаганды».

В качестве аргумента приводятся два комментария из социальной сети, оставленных якобы местными жителями. При этом, как нетрудно догадаться, комментарии безымянны. Более того, поисковые системы источником этих комментариев определяют лишь само украинское СМИ, которое и обвинило ДНР в самообстреле, что свидетельствует об авторстве данных комментариев.

Но разберем детально сам инцидент.

В 20.01 в среду военные дежурной смены ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) прекращения огня сообщили, что по поселку Трудовские в период с 18.55 до 19.15 с подконтрольной ВСУ Марьинки было выпущено не менее 15 гранат из автоматического станкового гранатомета. В результате произошло возгорание жилого дома в поселке по адресу ул. Марка Озерного, 50.

В 20.27 представительство ДНР в СЦКК сообщает, что расчеты для тушения пожара не могут начать ликвидацию последствий обстрела ввиду продолжающегося огня со стороны украинских войск в Марьинке, поскольку в 20.20 возобновился обстрел с использованием крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Донецкая сторона в СЦКК вынуждена была по официальным каналам Совместного центра обратиться к украинской стороне для получения гарантий безопасности в районе и установления режима тишины.

Таким образом, по прошествии более чем трех часов после получения соответствующего запроса по линии СЦКК украинские военные, которые отвечают за взаимодействие со СМИ, вполне вероятно, поставили определенную задачу национальным медиа. Задача была определена как контринформационные мероприятия, чтобы «отмазать» ВСУ, переложив ответственность за инцидент на армию ДНР. Что и было сделано украинскими СМИ, по традиции — как всегда бездоказательно. Но, как говорится, на каждый товар найдется свой покупатель.

Кого и зачем вербуют сотрудники СБУ в Донбассе

Под прицелом украинских спецслужб все чаще оказываются частные перевозчики, которые предоставляют населению ДНР и ЛНР услуги по перевозке через линию соприкосновения.

Житель Луганской народной республики Роман Кульбак стал одним из объектов вербовки сотрудниками Службы безопасности Украины во время пересечения контрольного пункта «Зайцево». Информацию предоставили в министерстве госбезопасности ЛНР.

Во время пересечения КПВВ сотрудники СБУ избили Кульбака и принудили его подписать соглашение о сотрудничестве, о чем тот по возвращении незамедлительно рассказал сотрудникам госбезопасности ЛНР. Жителю республики сотрудники СБУ присвоили оперативный псевдоним Таксист и велели ожидать распоряжений и связи с куратором с Украины.

Но, как выяснилось из показаний сознательного гражданина ЛНР, сотрудники СБУ массово вербуют перевозчиков отнюдь не для «защиты конституционного строя украинского государства». Зачастую вербовка и получение письменного согласия на сотрудничество используются в качестве инструмента наживы: сами сотрудники СБУ предлагают завербованным жителям выкупить расписки о сотрудничестве за 5-10 тысяч гривен (12-24 тысячи рублей. — Прим. ФАН).