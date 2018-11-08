Вопросы ДРСМД обречены на пробуксовку без переговоров России и США — Песков

Москва, 8 ноября. Вопросы по Договору о ракетах средней и меньшей дальности необходимо обсуждать на высшем российско-американском уровне, иначе они обречены на провал. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вопросы ДРСМД, региональные конфликты — все это без обсуждения на высшем уровне российско-американском обречено, скажем так, на определенную пробуксовку», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что до саммита «Большой двадцатки» багаж тем для обсуждения еще больше расшириться.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД из-за якобы нарушения Россией условий договора. При этом американский президент не привел никаких доказательств своих слов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США уже приняли решение выйти из ДРСМД, вопрос только в том, когда будет принято решение запускать процедуру выхода из договора.