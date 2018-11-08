ФАН публикует фото с места вынужденной посадки Ан-2 в архангельском лесу

Архангельск, 8 ноября. Самолет Ан-2 из-за обледенения был вынужден совершить вынужденную посадку в Архангельской области. В распоряжении Федерального агентства новостей появились фотографии с места происшествия.

Самолет приземлился в лесном массиве. Вертолет со спасателями, который выдвинулся на помощь Ан-2, не смог приземлиться на месте ЧП.

Пострадавших по время жесткого приземления нет. На борту в момент ЧМ находились 13 человек, среди которых были ребенок и врач.

Уточняется, что инцидент произошел в 50 километрах от регионального центра.