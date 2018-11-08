Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

ФАН публикует фото с места вынужденной посадки Ан-2 в архангельском лесу

34
0 Оставить комментарий

ФАН публикует фото с места вынужденной посадки Ан-2 в архангельском лесу

Архангельск, 8 ноября. Самолет Ан-2 из-за обледенения был вынужден совершить вынужденную посадку в Архангельской области. В распоряжении Федерального агентства новостей появились фотографии с места происшествия.

Самолет приземлился в лесном массиве. Вертолет со спасателями, который выдвинулся на помощь Ан-2, не смог приземлиться на месте ЧП.

Пострадавших по время жесткого приземления нет. На борту в момент ЧМ находились 13 человек, среди которых были ребенок и врач.

ФАН публикует фото с места вынужденной посадки Ан-2 в архангельском лесу

Уточняется, что инцидент произошел  в 50 километрах от регионального центра.

ФАН публикует фото с места вынужденной посадки Ан-2 в архангельском лесу

ФАН публикует фото с места вынужденной посадки Ан-2 в архангельском лесу

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.