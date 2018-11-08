Назван топ-5 мобильных приложений для поиска работы

Москва, 8 ноября. Эксперты «Роскачества» определили пять лучших мобильных приложения для поиска работы. Соответствующий рейтинг был опубликован на сайте ведомства.

Специалисты изучили 14 приложений, работающих на Android-смартфонах, и 13 приложений для iOS. При этом проверку проходили сервисы, предназначенные для поиска работы не только в России, но и за границей.

Приложения оценивали по функциональности, удобству, простоте интерфейса, степени навязчивости рекламы и ряду других критериев, включая безопасность переписи и личных данных, передает «ФедералПресс».

По результатам исследования лучшим мобильным приложением для поиска работы эксперты признали HeadHunter, на втором месте оказалось приложение SuperJob, на третьем — сервис «Зарплата.ру». Также в топ-5 вошли «Объявления Avito» и «Работа.ру».