Элемент сдерживания: эксперт прокомментировал доработку боевых вертолетов с учетом сирийского опыта

Российские ударные вертолеты были доработаны согласно результатам сирийской операции, с таким заявлением выступил гендиректор холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский во время общения с журналистами на авиасалоне Airshow China — 2018. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«С этого года у нас перенесется на первый квартал следующего часть исполнения контрактов для внутренних и внешних заказчиков. В первую очередь это связано с необходимостью доработок под новые требования, в том числе Минобороны [России], по результатам работы в Сирийской Арабской Республике», — сказал Богинский.

По словам гендиректора холдинга, с учетом климатических условий и других факторов были доработаны бортовые комплексы обороны вертолетов. Кроме того, машины получили новые вооружения и локаторы, отслеживающие пуски ракет.

Бесценный опыт

Военный эксперт Юрий Лямин в комментарии ФАН отметил, что в целом российская военная операция в Сирии позволила испытать в реальных боевых условиях более двухсот различных образцов вооружений, согласно тем данным, что сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу весной этого года. Это бесценный опыт, который позволил выявить как достоинства, так и недостатки вооружений, которые могли быть пропущены во время разработки и испытаний.

«В частности, если говорить именно про вертолеты, то можно вспомнить, что претензии к ударному вертолету Ми-28Н высказывал даже бывший главнокомандующий ВКС России, а сейчас председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Например, он отметил, что Ми-28 вообще довели до ума именно благодаря Сирии. Особой критике подверглась электроника и приборы ночного видения Ми-28.

Правда, генеральный директор «Вертолетов России» в этом году заявлял, что эти проблемы были все-таки решены. По его же словам, с учетом сирийского опыта были доработаны вспомогательно-силовая установка, система ночного видения и бортовой комплекс электроники», — пояснил Юрий Лямин.

По мнению эксперта, Сирия позволила показать боеспособность и возможности современных российских вооружений, например, таких как крылатые ракеты «Калибр» и прочих. Это важно в том числе как элемент сдерживания против наших западных «партнеров».