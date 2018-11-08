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Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Москве задержан

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Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Москве задержан

Москва, 8 ноября. Подозреваемый в убийстве женщины и ее 12-летнего сына в Москве задержан в Московской области. Сейчас сотрудники правоохранительных органов везут его на допрос, говорится в сообщении telegram-канала «112».

«О главном подозреваемом пока известно не много, он москвич и ранее судим», — говорится в сообщении «112».

Напомним, тела женщины и ее 12-летнего сына нашли в одной из московских квартир вечером 7 ноября. Отмечалось, что на обоих телах были множественные ножевые ранения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и криминалисты. Правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего, допрашивают соседей и изучают материалы с камер видеонаблюдения. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц» УК РФ. 

Автор: Регина Пак
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