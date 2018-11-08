Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Москве задержан
Москва, 8 ноября. Подозреваемый в убийстве женщины и ее 12-летнего сына в Москве задержан в Московской области. Сейчас сотрудники правоохранительных органов везут его на допрос, говорится в сообщении telegram-канала «112».
«О главном подозреваемом пока известно не много, он москвич и ранее судим», — говорится в сообщении «112».
Напомним, тела женщины и ее 12-летнего сына нашли в одной из московских квартир вечером 7 ноября. Отмечалось, что на обоих телах были множественные ножевые ранения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и криминалисты. Правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего, допрашивают соседей и изучают материалы с камер видеонаблюдения. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц» УК РФ.
Оперативники задержали Дмитрия Нестерова, подозреваемого в жестоком убийстве Екатерины Смирновой и ее 12-летнего сына, произошедшего вчера в Москве. pic.twitter.com/ViJES3bowj— ☭ ВетеранОМОН (@VeteranOMON) 8 ноября 2018 г.