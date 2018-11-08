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Полиция проявила большую храбрость: Трамп отреагировал на стрельбу в Калифорнии

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Полиция проявила большую храбрость: Трамп отреагировал на стрельбу в Калифорнии

Вашингтон, 8 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему подробно рассказали о стрельбе в Калифорнии, где погибли 13 человек. Глава Белого дома особенно отметил храбрость полиции.

По словам Трампа, правоохранительные органы, службы оперативного реагирования и ФБР находятся на месте происшествия. По предварительным данным, скончались 13 человек, а также сам стрелок и офицер полиции, который первым вошел в бар Borderline.

В том числе глава Белого дома отметил оперативную работу дорожного патруля Калифорнии, специалисты которого прибыли на место стрельбы в течение трех минут. Стрелок несколько раз открывал огонь по офицеру, который первым вошел в заведение, он впоследствии скончался в больнице.

«Полиция проявила большую храбрость. Пусть бог благословит всех погибших и семьи погибших. Спасибо вам, силы охраны правопорядка», — написал американский президент.

Напомним, трагедия в американском штате произошла в четверг, 8 ноября. Неизвестный зашел в бар и открыл огонь по посетителям, после чего скрылся с места происшествия. По информации полиции, было произведено около 30 выстрелов. Люди прятались в ночном заведении под столами.

В результате произошедшего погибли 13 человек, еще 12 получили ранения. Прибывшие полицейские нейтрализовали стрелка, сообщал ранее CNN со ссылкой на местного шерифа.

Автор: Екатерина Кухарева
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