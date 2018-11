Полиция проявила большую храбрость: Трамп отреагировал на стрельбу в Калифорнии

Вашингтон, 8 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему подробно рассказали о стрельбе в Калифорнии, где погибли 13 человек. Глава Белого дома особенно отметил храбрость полиции.

По словам Трампа, правоохранительные органы, службы оперативного реагирования и ФБР находятся на месте происшествия. По предварительным данным, скончались 13 человек, а также сам стрелок и офицер полиции, который первым вошел в бар Borderline.

I have been fully briefed on the terrible shooting in California. Law Enforcement and First Responders, together with the FBI, are on scene. 13 people, at this time, have been reported dead. Likewise, the shooter is dead, along with the first police officer to enter the bar....