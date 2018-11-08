Полиция проявила большую храбрость: Трамп отреагировал на стрельбу в Калифорнии

Вашингтон, 8 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему подробно рассказали о стрельбе в Калифорнии, где погибли 13 человек. Глава Белого дома особенно отметил храбрость полиции.

По словам Трампа, правоохранительные органы, службы оперативного реагирования и ФБР находятся на месте происшествия. По предварительным данным, скончались 13 человек, а также сам стрелок и офицер полиции, который первым вошел в бар Borderline.

I have been fully briefed on the terrible shooting in California. Law Enforcement and First Responders, together with the FBI, are on scene. 13 people, at this time, have been reported dead. Likewise, the shooter is dead, along with the first police officer to enter the bar.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 ноября 2018 г.

В том числе глава Белого дома отметил оперативную работу дорожного патруля Калифорнии, специалисты которого прибыли на место стрельбы в течение трех минут. Стрелок несколько раз открывал огонь по офицеру, который первым вошел в заведение, он впоследствии скончался в больнице.

«Полиция проявила большую храбрость. Пусть бог благословит всех погибших и семьи погибших. Спасибо вам, силы охраны правопорядка», — написал американский президент.

....Great bravery shown by police. California Highway Patrol was on scene within 3 minutes, with first officer to enter shot numerous times. That Sheriff’s Sergeant died in the hospital. God bless all of the victims and families of the victims. Thank you to Law Enforcement. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 ноября 2018 г.

Напомним, трагедия в американском штате произошла в четверг, 8 ноября. Неизвестный зашел в бар и открыл огонь по посетителям, после чего скрылся с места происшествия. По информации полиции, было произведено около 30 выстрелов. Люди прятались в ночном заведении под столами.

В результате произошедшего погибли 13 человек, еще 12 получили ранения. Прибывшие полицейские нейтрализовали стрелка, сообщал ранее CNN со ссылкой на местного шерифа.