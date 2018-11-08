Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

«Вы не христианский демократ»: председатель Евросовета раскритиковал политиков, поддерживающих Россию

199
0 Оставить комментарий

«Вы не христианский демократ»: председатель Евросовета раскритиковал политиков, поддерживающих Россию

Хельсинки, 8 ноября. Председатель Евросовета и экс-премьер Польши Дональд Туск раскритиковал политиков, выступающих в поддержку России. Это заявление Туск сделал во время конгресса фракции Европейской народной партии (ЕНП) Европарламента в Хельсинки.

Туск заявил, что в европейской «политической семье» ни у кого нет права нападать на либеральную демократию и ее основы. Тех политиков, кто не любит «свободные СМИ», а также терпимо относится к ксенофобии, гомофобии, национализму и антисемитизму, Туск назвал «не христианскими демократами». По его мнению, «христианским демократом» также не может считаться человек, который ищет конфликта и разделения как в глобальном масштабе, так и внутри Евросоюза. После этого Туск начал критиковать Россию и политиков, поддерживающих ее позицию.

«Если вы поддерживаете Путина и нападаете на Украину, если вы поддерживаете агрессора и выступаете против жертвы - вы не христианский демократ», — заявил Дональд Туск.

Ранее Туск заявлял о недопустимости сравнения Евросоюза с СССР.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.