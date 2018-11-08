«Вы не христианский демократ»: председатель Евросовета раскритиковал политиков, поддерживающих Россию

Хельсинки, 8 ноября. Председатель Евросовета и экс-премьер Польши Дональд Туск раскритиковал политиков, выступающих в поддержку России. Это заявление Туск сделал во время конгресса фракции Европейской народной партии (ЕНП) Европарламента в Хельсинки.

Туск заявил, что в европейской «политической семье» ни у кого нет права нападать на либеральную демократию и ее основы. Тех политиков, кто не любит «свободные СМИ», а также терпимо относится к ксенофобии, гомофобии, национализму и антисемитизму, Туск назвал «не христианскими демократами». По его мнению, «христианским демократом» также не может считаться человек, который ищет конфликта и разделения как в глобальном масштабе, так и внутри Евросоюза. После этого Туск начал критиковать Россию и политиков, поддерживающих ее позицию.

«Если вы поддерживаете Путина и нападаете на Украину, если вы поддерживаете агрессора и выступаете против жертвы - вы не христианский демократ», — заявил Дональд Туск.

Ранее Туск заявлял о недопустимости сравнения Евросоюза с СССР.