РЕН ТВ расскажет о новой снайперской винтовке концерна «Калашников»

Москва, 8 ноября. Российский телеканал РЕН ТВ покажет испытания новой винтовки отчественного производства в программе «Теперь ты в армии. Безумные видео спецназа».

Легендарные снайперские винтовки Драгунова уйдут в прошлое. Концерн «Калашников» разработал замену, которая подходит для применения и в полевых условиях, и в городских боях. Кадры испытаний нового оружия покажет РЕН ТВ.

Новая винтовка представляет собой образец с длинным стволом и подойдет для сухопутных войск, короткоствольный вариант создан специально для бойцов спецподразделений.

По словам начальника испытательной станции Станислава Шадрина, революционность модели в том, что теперь прицелы дневного видения, ночные комплексы размещаются прямо на ствольной коробке.

«Соединение жесткое, нет никаких колебаний, а ствол винтовки остается «вывешенным», то есть его ничего не задевает, и повышается точность стрельбы», — добавил эксперт.

Смотрите документальный проект о секретах элитных войсковых подразделений мира в пятницу 9 ноября в 21.00.