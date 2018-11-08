Стали известны результаты экспертизы в деле об изнасиловании в Уфе

Уфа, 8 ноября. Судебно-медицинская экспертиза выявила у жертвы изнасилования в Башкирии телесные повреждения, характерные для совершенных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

«Проведенной судебно-медицинской экспертизой в отношении потерпевшей установлено, что на ее теле имеются телесные повреждения, характерные для совершенных преступлений», — говорится в сообщении.

Кроме того, следствие проводит ряд других экспертных исследований для обнаружения и фиксации биологических следов, а также для получения материалов с технических устройств.

Напомним, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району. После проверки сотрудники МВД были уволены из органов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Суд арестовал подозреваемых на два месяца.