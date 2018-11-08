Песков о второй волне санкций США: Вопросов больше, чем ответов

Москва, 8 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал угрозы Госдепартамента США ввести вторую волну санкций против РФ.

«Какой она будет, мы посмотрим, будет ли она способна как-то негативно сказаться на перспективе двусторонней встречи (президентов РФ и США. — Прим. ФАН), тоже посмотрим, — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 24». — То есть пока вопросов больше, чем ответов».

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что американские санкции против России показывают нежелание Вашингтона решать проблемы.

Отметим, Госдепартамент США изучает последствия новых антироссийских санкций, однако в Вашингтоне пока что не определились, когда будут введены очередные ограничительные меры против России.