Эксперт объяснил, почему американские военные учат русский язык в Латвии

Рига, 8 ноября. Оборонное ведомства США перенесло курсы по изучения русского языка для американских военных из Одессы и Киева в латвийский город Даугавпилс. Заведующая кафедрой русистики и славистики Даугавпилсского университета профессор Анна Станкевич рассказала, с чем связано решение перенести курсы в Латвию.

Американские военные академии в Вест-Пойнт изучают русский язык в самом русскоязычном городе Евросоюза Даугавпилс методом ускоренного адаптивного погружения. Решение перенести курсы из Киева и Одессы, где до 2013 года проходило обучение, связано с тем, что жители города в регионе Латгалия говорят на законсервированном русском языке, который сохранили мигранты из России с конца прошлого века.

В отличии от Одессы и Киева, где русской язык претерпел значительные изменения и приобрел характерный акцент, который в России ассоциируется с провинциальным, русскоязычное население Латвии говорит на академическом русском. Латвийский вариант русского языка, возможно, сохранил больше культурных черт, чем «московский» язык, сообщает газета «Взгляд».

При изучении русского языка на территории Украины американские военные говорили с присущим южнорусским говором, который дискредитирует носителя в «приличном» обществе. До Пентагона лингвистические тонкости «дошли» с сильным опозданием, поэтому горький опыт изучения русского языка на Украине показал необходимость перенести центры изучения в Латвию.