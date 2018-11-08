Люди едут за эмоциями: Крымский мост привел на полуостров новый тип туристов

В Крыму закончился высокий сезон 2018 года. Шесть миллионов туристов — на треть больше, чем в 2017 году, — и из них 885 тысяч человек с Украины. Столько, по оценкам крымских властей, приехали на полуостров в этом году.

Благодаря открытию уникальной российской переправы — Крымского моста — на полуострове появились туристы нового типа. О них Федеральному агентству новостей рассказала руководитель Ассоциации малых отелей Крыма (АСМОК) Наталья Пархоменко.

— Наталья Евгеньевна, сколько отелей сейчас работает на территории Крыма?

— Все посчитать невозможно, но ориентировочная цифра — 4000-5000 малых отелей.

— Как отели в Ассоциации оценивают прошедший сезон? Совпадают ли ощущения отельеров с цифрами крымского министерства по туризму?

— Сезон для нас был успешным, очень насыщенным и не таким, как в прошлые годы. Я не знаю ни одного отельера, который бы жаловался на то, что сезон прошел плохо. Всем очевидно, что приток туристов был. Для нас это был сезон открытий, сезон нового туриста. Конечно, это все Крымский мост — благодаря ему появился новый турист, «автомобильный». Он спонтанный, он приехал на короткое время, хочет объять необъятное за неделю, а то и за двое суток, он мобильный и готов сам колесить по Крыму — дайте ему только направление.

Крымский мост подарил нам очередную волну туристов, и на ней нужно было оказать должный уровень сервиса и внимания гостям. К некоторым нашим отельерам только за лето одни и те же люди возвращались трижды — это ли не показатель? В этом году такие туристы добрались даже до мыса Тарханкут, а ведь это была наша крымская Тмутаракань, наш край ойкумены и терра инкогнита для многих путешественников.

Но в этом году на полуострове появились люди, которые готовы ехать за эмоциями, и они не поленились добраться до Тарханкута. Кстати, мы стали заменять в своем профессиональном лексиконе слово «турист» словами «гость», «путешественник». Турист — это что-то из советского прошлого: топорик, рюкзак, лес, костер… А у нас гости и путешественники.

— Летом у Крыма возник конфликт с сервисом booking.com. Удалось ли его быстро обойти, не потеряв клиентов?

— Да, бронирований на «Букинге» у нас в сотни разы меньше. Крымские отельеры там все еще значатся, но уже переключились на другие системы — «101 отель» и «Библио-Глобус», прокачивают свои объекты там. От «Букинга» потихоньку отказываемся, потому что 2-3 брони в месяц — это несерьезно для отельера. Но могу сказать, что санкции «Букинга» бьют по нему самому — если мы перестраиваемся и переводим туристов в другие системы, то он теряет большие суммы.

У нас есть свой запрос на создание крымской системы онлайн-бронирования. Ближе к новому высокому сезону мы выдвинем инициативу в министерстве культуры Крыма. Готовы даже частично предложить свою финансовую помощь, чтобы найти ребят, которые бы сделали грамотный портал не хуже booking.com.

— Крымские власти обещали «вывести из тени» всех частников — работали ли они в этом году?

— Отели в частных домах у нас есть по всей России, но наше законодательство пока путает понятия «отель», «гостевые комнаты» и то, какие разрешающие документы кому нужны. Скажем, есть у нас бабушка, у нее семь комнат в аренду, она работает три месяца в году без персонала и без кухни. По факту это просто сдача жилья внаем. Но мы все равно между собой причисляем ее к отельерам, которые принимают и размещают туристов. Таких частников нужно не выводить из тени с хороводами, а правильно донести до них законодательство.

Сейчас выходят интересные законопроекты, которые мы поддержим в Крыму: например, налог на профессиональный доход. Патент для самозанятых, к сожалению, на материке отвергли, но будет другой специальный режим, который позволит собрать больше налогов и вывести отельеров на правильный путь. Мы здесь понимаем, что развитие инфраструктуры зависит в том числе и от нас — от того, платим ли мы налоги и честны ли с государством.

При Украине привыкли давать на лапу и закрывать на все глаза, но сейчас всем очевидно, что такого уже нет. Теперь все наши отельеры должны четко понять, кто есть кто. Например, если я гостиница, ко мне одни требования. Если я гостевой дом, то ко мне тех же претензий, что к гостинице, быть не может. Или же я отель с претензией на уровень или количество звезд — тогда уже соблюдай правила, легализуйся.

— В Крыму обещали развивать внесезонный туризм, получается ли эта задумка?

— Прямо сейчас у нас полный Севастополь туристов — это люди, которые специально приехали не в сезон, чтобы не стоять в пробках. В ноябре будет еще один поток — это мы уже видели по прошлому году. Приезжают из Сочи посмотреть: а как у вас. Поражаются и говорят: «Лучше, чем у нас, потому что в Сочи все только приобретенное к Олимпиаде — инфраструктура, аттракционы, а у вас есть необычный исторический пласт, которого у нас никогда не было».

На круглогодичную работу отельеров влияет много факторов. Одна из немаловажных — локация, потому что есть места, которые притягивают круглый год, но это не все… Но есть такие хозяева, которые сами создают у себя события и притягивают к себе народ. Буквально недавно объект «Озеро сновидений» сделал осенний фестиваль тыкв в Евпаторийском регионе — вот можно же сделать все самим, еще и другим пример.

Народ нужно приучить к тому, что в Крым можно ездить круглый год. Для этого отельеры должны рассказывать не только про свой объект, но и про любой уголок Крыма, знать и показать, как проехать самой красивой дорогой, где срезать, а куда обязательно завернуть. Если каждый отельер будет гидом для своего туризма, тогда сарафанное радио разнесет известность лучше всякой Яндекс-рекламы.

Сейчас, в конце сезона, многие отельеры сами отдыхают, а мы готовим трехдневную конференцию от АСМОК, будем обсуждать прошедший сезон. Спросим наших коллег, с какими проблемами они столкнулись за год, обсудим вместе пути решения и способы оптимизации затрат. Поговорим, как выбирать качественных поставщиков, как работать с туроператорами. Рассмотрим юридические вопросы легализации малого бизнеса, землепользования, плановых и внеплановых проверок.

Наша новая идея фикс — это собственная карта Крыма от АСМОК с интересными местами, с проложенными маршрутами, планируем сделать ее до Нового года. Еще один проект в плане — это «Вкусный Крым». Мы хотим в одной брошюре собрать для путешественников информацию о сезонных фруктах и растениях в Крыму, расскажем, что можно увидеть и попробовать в разные периоды. Скажем, увидеть цветение миндаля можно только в феврале, цветение тюльпанов — только в конце апреля — начале мая. Туристы должны знать, когда цветет лаванда или когда наступает сезон винограда и персиков.

Мы учим своих коллег многим азам: как создавать комфорт, куда лучше инвестировать деньги, чем удивить туриста, какую «фишку» придумать на объекте. Такой «фишкой» может стать что угодно: интерьер, который запомнится, необычные дополнительные услуги, обновленное меню… Граней удивления Крымом множество.

Добавим, что в наступающем зимнем сезоне аэропорт Симферополь впервые начнет принимать чартерные рейсы. Чартерную программу в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга запустил туроператор «Библио-Глобус», сообщает пресс-служба крымского аэропорта. Рейсы по каждому направлению дважды в неделю выполняет авиакомпания Red Wings.

В первую неделю осеннего расписания рейсы в крымском направлении оказались загружены на 98%, а для отдыха российские туристы выбирали в основном Ялту, Алушту, Феодосию, Евпаторию и Севастополь. Туры на «пакетный отдых» в Крыму пользуются у туроператоров спросом на 21% больше, чем в прошлом году, и раскуплены до января 2019 года.