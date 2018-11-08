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СБУ задержала жителя Запорожья за попытку отправить части авиационных двигателей в Азию

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СБУ задержала жителя Запорожья за попытку отправить части авиационных двигателей в Азию

Киев, 8 ноября. Житель Запорожья пытался отправить в Восточную Азию комплектующие к авиационным двигателям. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Украинец воспользовался международной курьерской службой доставки, чтобы отправить незаконный груз. СБУ изъяла отправление мужчины после того, как он передал его в почтовую службу.

«Житель Запорожья пытался переправить в Восточную Азию комплектующие к авиационным двигателям, которые используются в военной и гражданской авиации», — сообщили в СБУ.

Оперативники провели обыск у мужчины дома и выяснили, что у него нет разрешения на пересылку военных товаров.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Автор: Денис Коробейников
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