Опубликован список пострадавших при жесткой посадке Ан-2 под Архангельском

Архангельск, 8 ноября. Опубликован список пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 в 50 км от Архангельска. По предварительным данным, в аварии никто не погиб. Источник Федерального агентства новостей сообщил о трех пострадавших.

Согласно последним данным в инциденте пострадали:

Тимофей У., 2018 года рождения, видимых повреждений нет, для детального обследования направлен в детскую областную больницу Архангельска.

Нечаев Андрей Александрович, 1967 года рождения, вывих кисти руки, госпитализирован в Архангельскую областную больницу.

Нечаева Валентина Николаевна, 1962 года рождения, рваная рана лица, госпитализация не требуется.

Напомним, вылетевший из Архангельска самолет Ан-2 с 11 пассажирами на борту был вынужден совершить жесткую посадку из-за обледенения утром 8 ноября.