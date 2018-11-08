Патрушев рассказал о планах на визит США и встречу с Болтоном

Астана, 8 ноября. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что не планирует в текущем году посетить Вашингтон.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, возможны ли в ближайшее время его визит в США и встреча с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

«У меня пока нет приглашения, пока не планирую. Договорились о том, что встреча будет, но время не оговорено», — цитирует его ТАСС.

Напомним, предыдущая встреча Патрушева и Болтона прошла в конце октября. По словам пресс-секретаря Патрушева Евгения Аношина, стороны отметили важность продолжения контактов на уровне Советов безопасности, а также по линии ряда ведомств и министерств РФ и США по вопросам безопасности.

Главными темами разговора двух сторон стали возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, варианты нового договора по СНВ, ситуация в Сирии и соглашение по Ирану.