«США проиграли»: эксперт объяснил, почему американские СМИ хвалят оружие РФ

Москва, 8 ноября. США проиграли на рынках вооружений, с помощью СМИ — «мягкой силы» — они пытаются убедить Россию отказаться от новейшего оружия, в частности от системы «Авангард», именно поэтому американские журналисты хвалят военную технику РФ, считает политолог Александр Асафов.

Об этом политолог сообщил, комментируя материал издания National Interest. В своей статье американские журналисты заверили, что в случае войны Россия могла бы уничтожить США, используя лишь малую часть уже существующих баллистических ракет. По данным NI, у Вашингтона нет противоракетной обороны, которая смогла бы отразить их атаки.

При этом, как говорилось в материале, российский ракетный комплекс «Авангард» создан для того, чтобы пробивать защиту, которой не существует сегодня и которая вряд ли будет создана вообще, отметили авторы.

«Высказывания о ненужности «Авангарда» — часть мягкой силы, информационного давления. Россия сама разберется, что ей нужно, а что нет», — подчеркнул Асафов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Политолог объяснил, что США делают все заявления, включая заявления через СМИ, с учетом двух основных факторов. В первую очередь, как отметил Асафов, Вашингтон стремится сохранить первенство на международном рынке поставок вооружения. Эксперт напомнил, что лидирующие позиции на нем США начали терять уже давно. В частности, Штаты, по его словам, проспали латиноамериканское направление, и теперь страны региона закупают оружие у РФ.

Во-вторых, Вашингтон понимает, что по ряду направлений уже не может конкурировать с российским вооружением: чтобы догнать Москву американским специалистам потребуется время и огромные финансовые затраты.

Асафов уточнил, что на пути к своим целям США прибегают не только к помощи прессы. Так, по словам политолога, американский военный бюджет очень большой и направлен на то, чтобы устранить отставание от России и добиться хотя бы паритета.

Материал National Interest об «Авангарде» не первый случай позитивной оценки американскими журналистами российского оружия. Всего за несколько дней до этого NI опубликовал статью, в которой назвал российскую комплексную систему ПВО самой мощной, продвинутой и уникальной. При этом журналисты заверили, что со своими задачами пока прекрасно справляются системы ПВО, разработанные в советские времена.