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Нужно ли наказывать за отказ от прививок. Колонка Геннадия Онищенко

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Нужно ли наказывать за отказ от прививок. Колонка Геннадия Онищенко

В Москве завершилась масштабная кампания по вакцинации жителей столицы от гриппа, в ходе которой прививки получили более пяти миллионов жителей. Эти данные очень радуют первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженного врача, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко.

В то же время парламентария настораживают иногда звучащие волюнтаристские предложения наказывать тех, кто ратует за отказ от прививок. Своими размышлениями на эту тему Геннадий Онищенко поделился в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Нужно ли наказывать за отказ от прививок. Колонка Геннадия Онищенко

Не может не радовать, что сегодня Москва демонстрирует достаточно продуманную политику в области сбережения здоровья населения. В частности, столичный департамент здравоохранения отчитался, что закупленная на федеральные средства вакцина от гриппа, выделенная на вакцинацию москвичей, была полностью использована и ею было привито пять миллионов человек.

На самом деле привитых в столичном регионе уже более семи миллионов. И это не только благодаря деньгам, которые федеральный центр обязан выделять Москве на эти цели в связи с тем, что вакцинация от гриппа входит в национальный календарь прививок. Тут активно включился и московский бюджет, а это примерно 800 тысяч доз. Активно включились и московские предприятия, и сами граждане.

Все это говорит о том, что сегодня забота о собственном здоровье становится для людей одним из приоритетов. Это не просто заявления, что курить и выпивать вредно, а вести здоровый образ жизни, наоборот, полезно, от которых многие отмахиваются как от назойливой мухи. Это именно убежденность людей в важности заботы о своем здоровье, которая сопровождается активными действиями.

Ведь вакцинация против гриппа требует похода в медучреждение, а также добровольного согласия на прививку. Все это — индикатор сознательности москвичей в вопросах сбережения здоровья.

Конечно, Москве тут есть куда расти, так же, как и всей России. Нам нужно переформатировать структуру вакцинации и решить, кто имеет право на бесплатные прививки: у нас сегодня большая группа людей не попадает в официальные группы риска, но тем не менее они также должны прививаться от гриппа. Все эти вопросы решаются, так что сегодня мы на правильном пути.

Опасность волюнтаризма

В то же время меня беспокоят появляющиеся время от времени непродуманные предложения наказывать за призывы к отказу от прививок. В частности, такое предложение прозвучало на круглом столе в «Известиях», в котором приняли участие представители Минздрава и ведущих медицинских и научных учреждений страны. Там было сказано, что министерство намерено инициировать законопроект, предусматривающий привлечение медицинских работников к ответственности за призывы к отказу от вакцинации. Я имею в виду статью «На пороге эпидемий: медики рассказали, чем грозит отказ от прививок».

Напомню, раньше за отказ прививать детей хотели наказывать родителей, но потом, слава богу, от этой идеи отказались, признав ее неконституционной и просто опасной. Теперь добрались до медиков. И хотя, как следует из статьи, многие эксперты против такого законопроекта, но меня пугает это желание все запретить и всех наказать.

На самом деле говорить о законодательном запрете врачам призывать к отказу от вакцинации — это для начала просто неквалифицированная формулировка. Врачи могут предложить пациенту отказаться от прививок только по медицинским показаниям. На то он и врач, чтобы на приеме, в зависимости от состояния больного, сделать выводы относительно возможности отказа от прививок.

Думаю, предложение наказывать медиков за подобные рекомендации поспешное, оно, повторю, сродни идеям наказывать родителей за отказ прививать своих детей.

В Москве завершилась масштабная кампания по вакцинации жителей столицы от гриппа

По моему глубокому убеждению, заложенный в законе принцип вакцинопрофилактики при информированном согласии на прививку является единственно правильным и должен оставаться неизменным. А сравнение сегодняшней эпидемиологической ситуации с упоминаемой в статье эпидемией дифтерии, которая действительно была у нас в 1990-е годы, я считаю просто некорректным. Тогда, в девяностые, у нас была совершенно другая и общественно-политическая, и экономическая ситуация. В то время главную роль в распространении заболевания сыграло отсутствие вакцины, а также развал всей системы вакцинопрофилактики в стране.

Сегодня ситуация совсем другая. С тех пор, слава богу, прошло много времени, и оно не было потеряно даром. В России была создана современная законодательная база в области медицины, в которой в том числе прописан уровень охвата населения прививками.

Так что сегодня все идеи ввести наказания за призывы к отказу от прививок, на мой взгляд, являются волюнтаристскими и попросту неквалифицированными.

Автор: Геннадий Онищенко специально для ФАН
© 2018 Федеральное агентство новостей
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