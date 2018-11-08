В Москве завершилась масштабная кампания по вакцинации жителей столицы от гриппа, в ходе которой прививки получили более пяти миллионов жителей. Эти данные очень радуют первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженного врача, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко.

В то же время парламентария настораживают иногда звучащие волюнтаристские предложения наказывать тех, кто ратует за отказ от прививок. Своими размышлениями на эту тему Геннадий Онищенко поделился в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Нужно ли наказывать за отказ от прививок. Колонка Геннадия Онищенко

Не может не радовать, что сегодня Москва демонстрирует достаточно продуманную политику в области сбережения здоровья населения. В частности, столичный департамент здравоохранения отчитался, что закупленная на федеральные средства вакцина от гриппа, выделенная на вакцинацию москвичей, была полностью использована и ею было привито пять миллионов человек.

На самом деле привитых в столичном регионе уже более семи миллионов. И это не только благодаря деньгам, которые федеральный центр обязан выделять Москве на эти цели в связи с тем, что вакцинация от гриппа входит в национальный календарь прививок. Тут активно включился и московский бюджет, а это примерно 800 тысяч доз. Активно включились и московские предприятия, и сами граждане.

Все это говорит о том, что сегодня забота о собственном здоровье становится для людей одним из приоритетов. Это не просто заявления, что курить и выпивать вредно, а вести здоровый образ жизни, наоборот, полезно, от которых многие отмахиваются как от назойливой мухи. Это именно убежденность людей в важности заботы о своем здоровье, которая сопровождается активными действиями.

Ведь вакцинация против гриппа требует похода в медучреждение, а также добровольного согласия на прививку. Все это — индикатор сознательности москвичей в вопросах сбережения здоровья.

Конечно, Москве тут есть куда расти, так же, как и всей России. Нам нужно переформатировать структуру вакцинации и решить, кто имеет право на бесплатные прививки: у нас сегодня большая группа людей не попадает в официальные группы риска, но тем не менее они также должны прививаться от гриппа. Все эти вопросы решаются, так что сегодня мы на правильном пути.

Опасность волюнтаризма

В то же время меня беспокоят появляющиеся время от времени непродуманные предложения наказывать за призывы к отказу от прививок. В частности, такое предложение прозвучало на круглом столе в «Известиях», в котором приняли участие представители Минздрава и ведущих медицинских и научных учреждений страны. Там было сказано, что министерство намерено инициировать законопроект, предусматривающий привлечение медицинских работников к ответственности за призывы к отказу от вакцинации. Я имею в виду статью «На пороге эпидемий: медики рассказали, чем грозит отказ от прививок».

Напомню, раньше за отказ прививать детей хотели наказывать родителей, но потом, слава богу, от этой идеи отказались, признав ее неконституционной и просто опасной. Теперь добрались до медиков. И хотя, как следует из статьи, многие эксперты против такого законопроекта, но меня пугает это желание все запретить и всех наказать.

На самом деле говорить о законодательном запрете врачам призывать к отказу от вакцинации — это для начала просто неквалифицированная формулировка. Врачи могут предложить пациенту отказаться от прививок только по медицинским показаниям. На то он и врач, чтобы на приеме, в зависимости от состояния больного, сделать выводы относительно возможности отказа от прививок.

Думаю, предложение наказывать медиков за подобные рекомендации поспешное, оно, повторю, сродни идеям наказывать родителей за отказ прививать своих детей.

По моему глубокому убеждению, заложенный в законе принцип вакцинопрофилактики при информированном согласии на прививку является единственно правильным и должен оставаться неизменным. А сравнение сегодняшней эпидемиологической ситуации с упоминаемой в статье эпидемией дифтерии, которая действительно была у нас в 1990-е годы, я считаю просто некорректным. Тогда, в девяностые, у нас была совершенно другая и общественно-политическая, и экономическая ситуация. В то время главную роль в распространении заболевания сыграло отсутствие вакцины, а также развал всей системы вакцинопрофилактики в стране.

Сегодня ситуация совсем другая. С тех пор, слава богу, прошло много времени, и оно не было потеряно даром. В России была создана современная законодательная база в области медицины, в которой в том числе прописан уровень охвата населения прививками.

Так что сегодня все идеи ввести наказания за призывы к отказу от прививок, на мой взгляд, являются волюнтаристскими и попросту неквалифицированными.