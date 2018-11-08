Украина предложила России провести встречу по анализу выполнения минских соглашений

Киев, 8 ноября. Украина предложила России повести встречу по анализу выполнения условий минских соглашений, призванных урегулировать конфликт в Донбассе, заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Евгений Марчук.

Несмотря на то, что Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь гарантом выполнения минских соглашений, как Франция и Германия, Киев продолжает настаивать на причастности РФ к ситуации на юго-востоке.

С момента подписания мирного договора Киев не выполнил практически ни одного его пункта. Об этом регулярно напоминали в Москве, указывая на отсутствие продвижения в урегулировании ситуации в Донбассе.

«Давайте проведем отдельное специальное заседание, где проведем ревизию выполнения минских договоренностей», — объявил Марчук.

Напомним, после того, как жители Донбасса отказались признать новое руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота, Киев начал силовую операцию на юго-востоке. Обстрелы со стороны ВСУ продолжаются по настоящее время, однако их интенсивность сократилась благодаря мирным переговорам. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.