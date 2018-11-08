Знание и опыт: эксперт рассказал, как Совершаева усилит аппарат губернатора Петербурга

Бывший заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО Любовь Совершаева назначена руководителем аппарата губернатора Санкт-Петербурга. Это распоряжение было подписано врио губернатора Александром Бегловым, сообщает пресс-служба Смольного. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

После назначения бывшего полпреда в СЗФО Беглова на пост врио губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева с 3 октября текущего года руководила аппаратом полпреда в ожидании нового главы в СЗФО. 7 ноября глава России Владимир Путин назначил на этот пост Александра Гуцана, который работал заместителем генпрокурора Российской Федерации.

Биография

Совершаева Любовь Павловна родилась 17 августа 1956 года в Ленинграде. В 1977 году окончила Ленинградский институт советской торговли имени Энгельса, в 2002 г. — Северо-Западную академию государственной службы. Кандидат экономических наук.

В 1977–1991 годах Совершаева проработала на предприятиях и в организациях Ленинграда, в 1991–1996 годах она занимала руководящие должности в комитете по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга. В 1996–2000 годах — вице-губернатор Ленинградской области — председатель Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом.

С 2000 по 2006 год Совершаева занимала должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. В 2006–2013 годах работала советником председателя совета директоров ОАО «Акционерный Банк «Россия». С мая 2013 года вновь стала заместителем полномочного представителя президента РФ в СЗФО. Там она занималась курированием общественных проектов и вопросов реализации внутренней политики.

Более того, Совершаева — действительный государственный советник РФ второго класса. Награды: почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

Знание и опыт

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что, судя по количеству новых лиц, руководство Санкт-Петербурга взяло курс на смену кадров, причем в их квалификации нет никаких сомнений.

«Самым важным из прошедших назначений можно считать появление Любови Совершаевой на посту руководителя аппарата губернатора. Она работала на самых разных должностях в полпредстве, органах власти Санкт-Петербурга и крупных бизнес-структурах. Ее знания и опыт, безусловно, усилят позиции самого Беглова. Он столкнулся с рядом проблем в управлении городом (дефицит бюджета, кадровая политика, слабая активность информационной политики, недостаточный уровень взаимодействия с региональными и федеральными элитами), которые достались ему в «наследство», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, во многих из этих проблемных областей опыт Совершаевой должен помочь Беглову. Особенно необходимо повысить управляемость в системе власти города и преодолеть противоречия среди его управленческой и бизнес-элиты. А с реалиями Санкт-Петербурга Совершаева хорошо знакома по прежнему посту в полпредстве, так как она занималась контролем за исполнением поручений президента России и работала с обращениями граждан, владея опытом решения конкретных проблем в регионах СЗФО.

«Другие назначения также говорят о явном укреплении властной вертикали, потому что работать в ней пришли очень квалифицированные кадры. Здесь мы видим заместителя министра экономического развития Евгения Елина в качестве советника по экономике и финансам, выходцев из крупного бизнеса — пришедшую из ГК «Деловые линии» победительницу Всероссийского конкурса «Лидеры России» Юлию Аблец в качестве советника по молодежной политике и GR-директора известного Hearst Shkulev Media Ирину Ган на посту советника по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ», — добавил Сергей Простаков.

Политолог уверен, что все сделанные Бегловым назначения говорят о том, что органы власти возглавят опытные профессионалы. Кроме того, многие из новых лиц успешно работали не на региональном, а на федеральном уровне, что говорит о явном укреплении кадров и готовности Санкт-Петербурга к тому, чтобы его высокий статус постоянно подтверждался, в том числе и работой властей.