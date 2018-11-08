Сирия восстанавливает Даръа: как проходят ремонтные работы в Аль-Арбаине

Несмотря на то, что провинция Даръа перешла под контроль официального Дамаска только летом этого года, сирийское правительство уже на данный момент сделало многое для восстановления нормальной жизни в этом районе. Власти Сирии продолжают первый этап работ по техническому обслуживанию основного резервуара, который будет доставлять воду во все районы города Даръа.

Как удалось выяснить корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), водохранилище, расположенное в районе Аль-Арбаин, было серьезно повреждено из-за преступных действий террористических группировок, которые раньше контролировали территории на юго-западе Сирийской Арабской Республики. Емкость резервуара составляет 10 тысяч кубических метров, и ожидается, что ремонтные работы завершатся до конца этого года. Работники ремонтных мастерских подтвердили свою готовность работать круглосуточно для удовлетворения потребностей граждан в Даръа.

Напомним, официальному Дамаску удалось восстановить контроль над юго-западными провинциям Даръа и Эль-Кунейтра летом этого года, когда Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ успешно завершила военную операцию «Базальт». Она была направлена против боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ), «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) и «Сирийской свободной армии» (ССА). Стоит отметить, что часть боевиков умеренных группировок при участии Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) прошла процесс примирения с официальным Дамаском и даже присоединилась к правительственным войскам в борьбе против ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.