Богатые и знаменитые: РЕН ТВ расскажет о громких скандалах российских и зарубежных звезд

Москва, 8 ноября. Российский телеканал РЕН ТВ расскажет о громких звездных скандалах в документальном проекте «Звезданутые: это какой-то позор!».

Сергей Шнуров оказался в центре нового скандала после развода с Матильдой и новой женитьбы. Лидер группировки «Ленинград» кардинально поменял имидж. Он отказывается от спиртного, начинает бегать марафоны и подсел на ЗОЖ.

8 октября певец отформатировал свой инстаграм, убрал все фотографии «из прошлого». За что немедленно получил от встречного поклонника кулаком по лицу.

Не одобрили фанаты и новый клип «Цой» – из-за навязчивого продакт-плейсмента известного банка. Ролик получил в 5 раз больше дислайков, чем лайков. Что известный певец думает о реакции поклонников на его творчество, смотрите в программе РЕН ТВ в пятницу, 9 ноября.