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Порошенко заявил о визите Туска на Украину в начале 2019 года

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Порошенко заявил о визите Туска на Украину в начале 2019 года

Киев, 8 ноября. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что глава Европейского совета Дональд Туск посетит Украину в начале следующего года.

В Финляндии проходит саммит Европейской народной партии. В Хельсинки на мероприятия саммита прибыл Порошенко, который встретился там с европейскими лидерами.

Порошенко заявил, что воспользовался возможностью и пригласил лидеров Евросоюза посетить Украину. По его словам, главы европейских стран «любезно» приняли приглашение.

«Туск посетит [Украину] в начале следующего года», — сказал Порошенко.

Автор: Дарья Смолина
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