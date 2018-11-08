Порошенко заявил о визите Туска на Украину в начале 2019 года

Киев, 8 ноября. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что глава Европейского совета Дональд Туск посетит Украину в начале следующего года.

В Финляндии проходит саммит Европейской народной партии. В Хельсинки на мероприятия саммита прибыл Порошенко, который встретился там с европейскими лидерами.

Порошенко заявил, что воспользовался возможностью и пригласил лидеров Евросоюза посетить Украину. По его словам, главы европейских стран «любезно» приняли приглашение.