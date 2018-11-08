Порошенко заявил о визите Туска на Украину в начале 2019 года
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Киев, 8 ноября. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что глава Европейского совета Дональд Туск посетит Украину в начале следующего года.
В Финляндии проходит саммит Европейской народной партии. В Хельсинки на мероприятия саммита прибыл Порошенко, который встретился там с европейскими лидерами.
Порошенко заявил, что воспользовался возможностью и пригласил лидеров Евросоюза посетить Украину. По его словам, главы европейских стран «любезно» приняли приглашение.
«Туск посетит [Украину] в начале следующего года», — сказал Порошенко.