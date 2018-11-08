Выражает линию Трампа: эксперт оценил слова Болтона о самых безопасных выборах в истории США

Москва, 8 ноября. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон своим заявлением о том, что прошедшие промежуточные выборы были самыми безопасными в истории, стремился затронуть несколько аспектов. Такое мнение выразил кандидат политических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Илья Кравченко.

По его словам, к высказыванию Болтона можно подойти комплексно. С одной стороны, отметил Кравченко, Болтон как советник президента выражает линию Трампа, который подчеркивал, что выборы прошли крайне успешно. С другой стороны, он, скорее всего, имел в виду то, что иностранные государства якобы пытались вмешаться в проведение голосования, однако такие действия были успешно пресечены, оценил слова Болтона эксперт.

Таким образом власти США пытаются доказать обществу, что «бравые американские спецслужбы работают», а деньги на поддержку выделяются не напрасно, можно просить больше, констатировал Кравченко.

По его мнению, со временем, а особенно после того, как переизбранный конгресс начнет работу, все также будут звучать критические высказывания в адрес России и других государств.

«То, что будут продолжаться антироссийские настроения среди демократов и в целом среди истеблишмента США — это с крайне высокой долей вероятности», — цитирует RT Кравченко.

Свое мнение по поводу прошедших в США выборов Болтон опубликовал в Twitter, приведя сообщение Совета национальной безопасности государства, передает «Известия». В ведомстве заявили, что Совет «координировал беспрецедентные усилия федерального правительства», которые были направлены на безопасность проведения выборов в стране.

Напомним, выборы в американский Конгресс прошли 6 ноября. На промежуточных выборах в США переизбирались 35 из 100 сенаторов, а также 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и прочих территорий, а также 6073 члена заксобраний штатов, судьи. Президент США назвал итоги этого голосования «невероятно успешными».

По результатам голосования, большинство в Сенате получили республиканцы. Палата представителей, в свою очередь, стала демократической. Результаты выборов при этом расценили как свою победу и президент США, и демократическая партия.