Закон Украины о нарушении границы касается силовиков РФ и лиц из «черных списков»

Киев, 8 ноября. Новый украинский закон об уголовной ответственности для россиян за нарушение границы действует только в отношении представителей силовых ведомств РФ и российских граждан из «черного списка», которым уже запрещен въезд на Украину. Об этом передает ТАСС со ссылкой на представителя юридических кругов Украины.

По его словам, во втором чтении Верховная рада изъяла из законопроекта положение об уголовной ответственности для всех граждан РФ, которое содержалось в первоначальной редакции документа. Кроме того, действие закона распространяется на «лиц, которые пересекают границу Украину с целью причинения вреда интересам государства».

Собеседник агентства подчеркнул, что граждане России могут беспрепятственно въезжать на территорию Украины, оформив необходимые документы. При этом в случае каких-либо нарушений они будут нести только административную ответственность, так как под действие закона попадают представители силовых ведомств РФ и лица, которым уже запрещен въезд на территорию Украины.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий введение уголовной ответственности для представителей российских силовых ведомств за незаконное пересечение украинской границы.