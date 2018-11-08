Киев, 8 ноября. Власти Украины приняли закон, по которому будут снижены акцизы на ввоз в страну из Евросоюза старых нерастаможенных автомобилей. Принятие закона поддержали 250 депутатов парламента Украины.

По новому закону размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициенты двигателя и возраста автомобиля.

Так, бензиновые двигатели с объемом до 3 000 кубических сантиметров будут проходить по базовой ставке в 50 евро, свыше 3 000 кубических сантиметров — 100 евро. Для дизельных двигателей также предусмотрена градация: до 3 500 кубических сантиметров — 75 евро, свыше —150 евро. Об этом сообщает пресс-служба комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

Отметим, что максимальный коэффициент возраста автомобилей из ЕС будет установлен на уровне 15 лет.