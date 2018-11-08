Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Порошенко надеется, что Еврокомиссия уговорит МВФ выделить €500 млн Киеву

43
0 Оставить комментарий

Порошенко надеется, что Еврокомиссия уговорит МВФ выделить €500 млн Киеву
Киев, 8 ноября. Еврокомиссия окажет Украине помощь в сотрудничестве с Международным валютным фондом, в чем убежден президент страны Петр Порошенко. Соответствующее заявление было сделано по итогам своей встречи в Хельсинки с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

По словам Порошенко, он и Домбровскис условились на том, что уже в ближайшие недели Украина получит 500 миллионов евро макрофинансовой помощи.

«Будет представлена помощь в сотрудничестве с МВФ», — похвастался украинский президент.

Напомним, накануне сообщалось, что избежать дефолта по долговым обязательствам в 2019 году Украина сможет лишь при условии продолжения сотрудничества с МВФ. 

Ранее стало известно, что европейский комиссар по вопросам расширения ЕС и политики добрососедства Йоханнес Хан прибыл в Киев с официальным визитом, в ходе которого подпишет новую программу помощи восточной Украине.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.