Плата за чрезмерные амбиции: потеря фрегата на учениях Trident Juncture 18 станет для НАТО болезненным уроком

Вооруженные силы стран НАТО продолжают нести потери. По информации норвежской вещательной корпорации NRK, сегодня в 4.30 спасательные службы Норвегии сообщили о серьезном ЧП. В пределах островной коммуны Эйгарден произошло столкновение возвращающегося с учений Trident Juncture 18 норвежского фрегата УРО Helge Ingstad и ходящего под флагом Мальты танкера Sola TS.

Согласно данным на 14.30 по московскому времени, фрегат завалился на правый борт, а его корма почти полностью скрылась под водой. Спасатели прилагают усилия уже не столько к спасению корабля, сколько к предотвращению разлива корабельного топлива. Специалисты опасаются ухудшения погодных условий. Усиление волнения может в буквальном смысле слова добить фрегат.

Слон и моська

Вступивший в строй в 2009 году Helge Ingstad имеет водоизмещение 5290 тонн. Построенный в 2017 году Sola TS — в разы «увесистее». Имея 112 939 тонн водоизмещения, он транспортировал 650 000 баррелей сырой нефти. Словом, получилось столкновение «слона» и «моськи» — с соответствующими последствиями для последней.

Основываясь на имеющихся фотографиях, можно предположить, что ночью громадный носовой бульб танкера по касательной врезался в правый борт фрегата ближе к корме. Удар был сильным, но танкер сохранил ход, а его экипаж, насчитывающий 23 человек, не пострадал.

Последствия столкновения для фрегата оказались куда серьезнее. Корабль получил большую пробоину ниже ватерлинии, а из лопнувшей цистерны в море вылилось предназначенное для палубного вертолета топливо. Удивительно, но никто из находившихся на борту Helge Ingstad 137-ми моряков не погиб; правда, семеро все же оказались травмированы.

Очень быстро положение на фрегате стало критическим. Поступление воды оказалось столь серьезным, что командир корабля отдал приказ большей части экипажа эвакуироваться на спасательные плоты. На борту фрегата остались лишь командир и еще девять человек.

Подоспевшие спасатели подобрали экипаж фрегата и начали буксировать Helge Ingstad на мелководье к нефтяному терминалу Стуре. К рассвету критическое положение корабля превратилось в откровенно отчаянное. Вода продолжала прибывать. Фрегат сел кормой настолько, что правый борт в районе вертолетной площадки ушел под воду. Одновременно началась деформация корпуса — набравшая воды корма грозила отломиться. В сложившихся обстоятельствах было принято решение о полной эвакуации экипажа с аварийного корабля.

К счастью, на мелководье Helge Ingstad вытащить все же успели — мель не дала фрегату затонуть полностью. Убедившись в том, что ситуация худо-бедно стабилизировалась, норвежцы продолжили спасательные работы в надежде снять фрегат с мели и дотащить его до дока. Дальше, в зависимости от объема полученных повреждений, Helge Ingstad будет ожидать либо продолжительный ремонт, либо… списание.

Столкновения, раненые, пожары

В общем, картина получилась откровенно безрадостной. Но, как ни странно, вполне вписывающейся в общую картину самых масштабных, после 1991 года, натовских учений Trident Juncture 18. В активе многонационального контингента, принимавшего участие с 25 октября по 7 ноября в активной фазе учений, оказались следующие «достижения».

Столкновение трех американских военных автомобилей, доставлявших грузы в норвежский Конгенс Грув. Четвертая машина в попытке избежать столкновения вильнула на обочину и опрокинулась, слетев с трассы. Итог ДТП — четверо пострадавших американских военных и четыре же поврежденные машины.

Повреждения, полученные американскими десантными кораблями Gunston Hall и New York, не пожелавшими вовремя вернуться в порт из-за шторма. Если верить слухам, Gunston Hall налетел на скалу — да так, что пострадала док-камера корабля с ее содержимым. Часть американских моряков была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

Пожар в машинном отделении канадского фрегата УРО Halifax.

Полное обесточивание с последующим возгоранием на канадском фрегате УРО Toronto.

Столкновение в норвежском графстве Хедмарк танка с военным автомобилем: четверо шведских военнослужащих пострадали.

И теперь на «десерт» — столкновение норвежского фрегата УРО Helge Ingstad с танкером Sola TS. Семь пострадавших норвежских моряков, фрегат на грани гибели.

Плата за амбиции

А ведь как хорошо все начиналось! По задумке организаторов Trident Juncture 18, эти учения должны были затмить российские стратегические двухсторонние маневры «Восток-2018». Генсек альянса Йенс Столтенберг объявил, что в учениях должны будут принять участие 53 тысячи человек из 31 государства, включая все страны НАТО. Еще в августе началось развертывание сил и средств, привлекаемых к проведению Trident Juncture 18. Затем торжественно стартовала активная фаза учений — и вдруг ЧП посыпались, как из рога изобилия.

Хотя, почему «вдруг»? Вполне ожидаемо посыпались. Trident Juncture 17 были «скромнее» учений 2018 года почти в три раза. Нельзя просто так взять и резко увеличить количество задействованных в учениях сил, средств и полигонов, да еще и в столь специфическом регионе, как север Скандинавского полуострова. Платой за чрезмерные амбиции неизбежно становится потеря контроля над ходом мероприятия, что и произошло с Trident Juncture 18.

Надо сказать, участники учений еще легко отделались. К примеру, не «воткнись» в шторм американские десантные корабли Gunston Hall и New York, поштормовать в северных широтах могла решиться вся авианосная ударная группа во главе с авианосцем Harry Truman. С совершенно непредсказуемыми последствиями.

В общем, хорошо то, что хорошо кончается. Будем надеяться, что страны НАТО сделают необходимые выводы из болезненных уроков Trident Juncture 18 и к следующим учениям подготовятся лучше. Ну или хотя бы сделают их менее масштабными. Потому что с 5290-тонным фрегатом норвежские спасатели более-менее справились, а вот 97 000-тонный атомный Harry Truman до мелководья уже могли бы и не дотащить.