ЦБ РФ: Рост ВВП может достичь 3% в 2021 году

Москва, 8 ноября. Рост ВВП России может достичь 3% в 2021 году при условии успешной реализации правительством РФ запланированных экономических программ. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«В случае успешной реализации запланированных правительством мер экономической политики, по нашим оценкам, рост ВВП может достичь 3% в 2021 году», — сказала Набиуллина.

Также глава ЦБ РФ отметила, что сейчас рост ВВП можно назвать слабым. По итогам 2018 года он не превысит 2%.

Минимальный рост ВВП РФ был зафиксирован в 2015 году – за год ВВП РФ снизился на 2,8%. Последние же два года рост ВВП показывает положительную динамику.