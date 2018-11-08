«Американцы знают характер русских»: в России объяснили «нытье» США из-за маневра Су-27

Москва, 8 ноября. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец объяснил «нытье» военного командования Соединенных Штатов из-за маневра российского истребителя Су-27, который был поднят на идентификацию американского самолета-разведчика EP-3 Aries над Черным морем.

В минувший понедельник российский истребитель перехватил американский самолет, который совершал разведывательный полет над Черным морем вблизи Крыма, сообщил «Царьград». В ответ на его приближение Москва подняла Су-27. Позже в США пожаловались на «небезопасный» маневр, заявив, что действия российского истребителя якобы вызвали турбулентность и подвергли американских пилотов риску. В министерстве обороны России подчеркнули, что перехват был выполнен «с соблюдением всех необходимых мер безопасности».

Баранец, комментируя перехват Су-27 американского самолета, заявил, что американцы «никогда бы не скулили» лишь в одном случае — если у России не было бы самолетов. По его словам, после распада Советского Союза Вашингтон воспринимал российскую армию как «ржавый рассыпающийся трофей», но отечественные самолеты летают.

Кроме того, добавил эксперт, США не умеют достойно реагировать на такие маневры в отличие от некоторых стран НАТО, которые не паникуют в случае приближения российских истребителей к их самолетам на 30-50 метров.

«Американцы невероятно пугливые летчики. Они знают характер русских», — цитирует «Политпазл» военного обозревателя.

Военный эксперт считает, что страх американских летчиков можно объяснить психологией — «мы давно их не били». По его словам, «нытье» американцев — отзвук лишь того, что в США понимают, что не они «хозяева в воздухе мира», а Россия.