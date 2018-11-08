«Дамоклов меч над нами»: украинские атомщики с ужасом ждут санкций России

Киев, 8 ноября. Украинские атомщики с ужасом ждут, что Россия введет санкции в их секторе. По словам бывшего директора Чернобыльской атомной станции Михаила Уманца, произойдет катастрофа.

По словам Уманца, работа существующих на данный момент энергоблоков на украинских АЭС не может быть продлена без согласия России. Если его не будет, то гарантия на их эксплуатацию будет снята, и Украину ждут международные санкции.

«Сегодня без продления сроков эксплуатации атомных блоков нам вообще ничего не светит, мы через пять лет банкроты», — признался он.

Экс-глава Чернобыльской атомной станции отметил, что при сотрудничестве с РФ удалось продлить эксплуатацию на 20 лет двух блоков на Ровенской станции, четырех блоков ВВЭР100 — на 9 лет.

«Но даже не это страшно, страшно то, что во время этого продления не выполнена одна технологическая операция, на которой настаивает как главный конструктор, так и научный руководитель, то есть Россия», — заметил он.

Он подчеркнул, что Москва имеет право в любой момент потребовать от Киева «сделать так, как надо».

«И это остановка четырех блоков [Балаковской станции]. По сегодняшнему состоянию остановить четыре из 16 – это ужасно. Это катастрофа», — предупредил Уманец.

Он добавил, что РФ может озвучить свои требования на международном уровне. Она имеет на это право как главный конструктор и научный руководитель.

«И не просто потребуют, а перед мировым сообществом снимут гарантии по эксплуатации наших блоков», — пояснил он.

Уманец также добавил, что российская сторона может отказаться от вывоза украинских ядерных отходов, что станет реальной санкцией против Украины.

«Дамоклов меч сегодня над нами, — заключил бывший глава станции. — Начались санкции, слава богу, они не коснулись главного вопроса – двух связей с Россией. Это поставка ядерного топлива и отправка отработанного ядерного топлива. Если перерубить, особенно вторую нить, – это катастрофа».

Он добавил, что у России есть все основания для этого.