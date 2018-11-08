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Большинство россиян провели ноябрьские праздники дома — исследование

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Большинство россиян провели ноябрьские праздники дома — исследование

Москва, 8 ноября. Россияне предпочли в ноябрьские праздники остаться дома и провести выходные за просмотром фильмов, об этом свидетельствуют данные исследования компании MARC.

В прошлом году 23% россиян решили провести ноябрьские праздники дома, в этом же году число домоседов снизилось до 21%. Тем не менее, количество оставшихся дома в праздники превалирует.

При этом проводить время дома россияне любят за просмотром фильмов. Так, в праздники число покупок в онлайн-кинотеатрах увеличилось на 36% по сравнению с данными за октябрь.

Больше стало и тех, что в ноябрьские праздники остался без выходных. Если в прошлом году в День народного единства работали 14% россиян, то в этом году их количество увеличилось до 17%.

Кроме того, популярностью в ноябрьские праздники пользовались театры, кинотеатры, дельфинарии, аквариумы, цирки и парки развлечений.

Автор: Софья Куликова
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