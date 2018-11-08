Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе

Луганск, 8 ноября. Военнослужащий Вооруженных сил Украины в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта открыл огонь из автомата по своим сослуживцам в Донбассе, двое получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко.

По его словам, инцидент в рядах украинской армии произошел накануне вечером. Между бойцами одного из подразделений ВСУ, которое базируется в районе населенного пункта Крымское, разгорелся конфликт.

Как отметил Марочко, украинские силовики были в состоянии алкогольного опьянения. В разгаре ссоры один из бойцов схватился за оружие и выстелил несколько раз по своим сослуживцам, рассказал подполковник.

«В результате стрельбы двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», – добавил представитель ЛНР.

Стоит отметить, что в течение четырех лет боевых действий в Донбассе, которые Киев начал против Донецкой и Луганской народных республик, неоднократно становилось известно о небоевых потерях ВСУ. Случались трагедии из-за неосторожного обращения с оружием, транспортными средствами, пьянства, конфликтов и употребления запрещенных наркотических веществ.

Накануне на Украине рассказали о массовом дезертирстве в ВСУ, за 4,5 года более 33 тысяч украинских военнослужащих дезертировали или самовольно оставили части.