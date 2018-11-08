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В детском саду Магадана объяснили запрет на костюмы зарубежных героев мультфильмов

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В детском саду Магадана объяснили запрет на костюмы зарубежных героев мульфильмов

Магадан, 8 ноября. Руководство детского сада №69 в Магадане, запретившее детям наряжаться в костюмы персонажей западных мультфильмов, объяснило свои требования регламентом утренников.

«У нас просто сценарий праздника такой: девочки — куколки, а мальчики будут героями российских мультфильмов. Кроме того, мы просим не надевать маски, не хотелось бы, чтобы кому-то на празднике стало плохо из-за удушья», — подчеркнули в администрации детского сада №69.

Как сообщает «Ридус», по словам заведующей дошкольным учреждением Юлии Богомоловой, если ребенок придет в костюме зарубежного мультипликационного героя, то его никто не выгонит с праздника.

Напомним, ранее о странном требовании руководства детского сада написала многодетная мать Юлия Рощина, опубликовав объявление в Facebook.

Автор: Алексей Громов
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