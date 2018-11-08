Глава МИД Италии призвал Евросоюз к укреплению диалога с Россией

Рим, 8 ноября. Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил о необходимости укрепления диалога с Россией, несмотря на действия санкций Евросоюза против РФ. Об этом министр заявил в интервью испанской газете El Pais.

По его словам, ограничительные меры в виде санкций и пошлин негативно влияют на экспортные возможности Италии.

«Диалог с Россией должен укрепиться, и заметно, чтобы добиться желаемого результата», — сказал Моаверо-Миланези, призвав не вводить ограничительные меры против граждан РФ.

Он также добавил, что неконтролируемые миграционные потоки и нестабильность европейской зоны вызывает беспокойство у властей Италии и южных стран ЕС.