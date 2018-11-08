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ЦИК Мадагаскара назвал лидера президентских выборов

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ЦИК Мадагаскара назвал лидера президентских выборов

Абуджа (Нигерия), 8 ноября. Бывший президент Мадагаскара Андри Раджоелина продолжает лидировать на президентских выборах, о чем свидетельствуют результаты Независимой национальной избирательной комиссии (INEC), сообщает издание P.M. News Nigeria.

Так, политик опередил двух своих самых главных соперников — Марка Равалуманану и Эри Радзаунаримампианину, набрав 44,59% голосов. Равалуманана набрал 40,65% голосов, действующий президент Мадагаскара — лишь 3,27%.

ЦИК Мадагаскара назвал лидера президентских выборов

Всего в голосовании участвовало 36 кандидатов.

Накануне Раджоелина в штаб-квартире своей избирательной кампании обратился к своим сторонникам.

«Даже если результаты еще не являются официальными, появляется тенденция победы малагасийского народа и Мадагаскара», — сказал политик.

Автор: Тимур Румянцев
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