Заповедный остров Рейнеке: кто уничтожает уникальную территорию на Дальнем Востоке

Жители Владивостока бьют тревогу: строители разрушают уникальную землю. На острове Рейнеке в Японском море неизвестные люди ведут строительство коттеджей, при этом уничтожая лес, нарушая экологию. Под угрозой — колония морских моллюсков (спизула), трепангов, гребешков, занесенные в Красную книгу виды ромашки, василька, орхидей, аралии.

Нарушен водоносный слой, что может лишить водоснабжения весь остров. Несколько раз на место выезжали представители природоохранной прокуратуры, подтвердив нанесение ущерба острову, однако остановить строителей никто не может. Чиновники Владивостока, как и всего Приморского края, заняты лишь предстоящими выборами губернатора. Федеральное агентство новостей попыталось выяснить, кто же все-таки ведет незаконное строительство.

Рейнеке — остров архипелага Императрицы Евгении в заливе Петра Великого в Японском море. Обследован он был во второй половине 19 века экспедицией подполковника корпуса флотских штурманов Василия Бабкина. И назван в честь директора гидрографического департамента морского министерства вице-адмирала Михаила Рейнеке.

Остров небольшой — всего 4,6 квадратных километра. В советское время здесь был рыбсовхоз и при нем небольшой поселок, носивший название острова. Сейчас рыбсовхоза нет, остались только дачные домики, постоянно проживает на острове всего 11 человек, хотя прописаны 35. Зимой он пустует, а летом, в сезон, сюда приезжает весь Владивосток. Остров — одно из самых красивых мест на Земле: великолепные пляжи по соседству с живописными скалистыми берегами, лагуны, лагунные озера и широколистный лес (сильно пострадал при пожаре 2009 года), занесенные в Красную книгу растения и редкие моллюски, бухты.

История противостояния сторонников острова, желающих сохранить его в первозданной красоте, и правительства города (он входит в Первомайский район Владивостока) началась в 2016 году. Именно тогда местный бизнесмен Яков Галко заключил с администрацией договор аренды на земельный участок в 16 000 квадратных метров с разрешенным использованием: дома и зоны отдыха, туристические базы, кемпинги. Тогда началась первая волна возмущений. Участок находится в уникальной по красоте бухте Штукина. И, по словам местных жителей, для начала строительства начали вырубать остатки уникального леса.

«Если там весь лес покосят — это огромная проблема, воздуха там не будет, — говорит Евгений Богданов, житель Владивостока, который постоянно ездит на остров, по профессии океанолог. — Я вообще против любого строительства там. Остров необходимо оставить в первозданном виде. Для чего туда ездишь? Да чтобы не было всей этой цивилизации. Ну ладно, там мелкие базы, которые были изначально. А так — дикая природа была. А сейчас — кошмар!»

Уже тогда, в 2016 году, жители и экологи собрали петицию против строительства, которое вел Яков Галко на арендованном им участке. Люди утверждали, что во время строительства базы отдыха он нанес непоправимый ущерб Рейнеке.

«В мае 2016 г. на острове началось строительство базы отдыха, — говорится в петиции. — В самой живописной части острова уничтожается подчистую лес и вся уникальная растительность. Остров очень маленький, всего 3 на 4 километра. На нем категорически запрещено капитальное строительство. Невзирая на это, была завезена тяжелая техника, сломаны все мосты, принадлежащие небольшому поселку, не рассчитанные на огромный вес грейдеров и грузовиков. С поселка до бухты, где строится база отдыха, сделана дорога 6-метровой ширины, которая при отсутствии транспорта на острове является совершенно избыточной. 1 июня техника была резко вывезена, но строительство не остановилось. Сооружают домики, завозятся стройматериалы, в лесу находятся разметки для дальнейшего уничтожения деревьев. Поскольку делается все это с варварским размахом, не учитывая уникальности и размеров острова, ему грозит экологическая катастрофа. Под угрозой уникальная колония морских моллюсков (спизула), трепанг, гребешок, занесенные в Красную книгу виды ромашки, василька, орхидей, аралиевые деревья. Поскольку уже нарушен водоносный слой, не исключена проблемы с водоснабжением острова. Завален снесенными деревьями сливной овраг, и во время дождя глиной заносит единственную бухту с песчаным дном, где и находятся колонии спизулы».

Однако все жалобы и вызванные ими проверки результатов не принесли. Строители не нарушили того, на что выдала разрешение администрация города. Именно они передали в аренду участок и допустили строительство одного здания. Так что официально Яков Галко делал все в рамках закона.

Источник в администрации рассказал ФАН, что да, жалобы на вырубку леса со стороны местных жителей были. Однако в администрации потребовали доказательства. На место выезжали экологи, но нарушений тоже не нашли. Ведь фотографий, как рубят деревья, нет. Дело в том, что эта часть острова нежилая, ранее она была совсем дикой, сюда приезжали редкие туристы. Естественно, саму вырубку снять никто не успел, только результат того, что лес поредел. В администрации же вообще предположили: может, это и не деревья рубят, а убирают те остатки, которые сгорели в 2009 году.

Во время скандала всплыли новые факты: по некоторым данным, сам участок разворотил тоже не Галко, а неизвестные люди. Это подтверждает тот факт, что 12 сентября 2016 года Яков Галко обратился в арбитражный суд с иском к администрации города Владивостока с требованием о взыскании ущерба в размере 1 440 935,19 руб., возникшего по причине проведения земляных работ на части земельного участка с кадастровым номером: 25:28:090101:310, общей площадью 16 000 кв. м, расположенного по адресу: г. Владивосток, о. Рейнеке, ул. Сахалинская, д. 7, согласно договору аренды земельного участка №09-Ю-19381.

Участок с вышеуказанным номером, согласно публичной кадастровой карте, и есть тот отрезок земли в уникальной бухте Штукина. И здесь вопрос не к Галко: он взял то, что разрешили официально. Вопрос к чиновникам: кому вообще в администрации пришло в голову инициировать изменение разрешенного использования на базы отдыха отрезка реликтового леса на берегу Японского моря?

Вот еще одна выдержка из искового заявления в арбитражный суд, благодаря которому становится понятно, что к вырубке деревьев, разрушению берега и нанесению экологического ущерба природе Галко не причастен. Вернее, он утверждает, что все эти работы были проведены без его участия и он сам находится в ранге потерпевшего.

В исковом заявлении указано, что вред, нанесенный имуществу предпринимателя, находится в прямой причинно-следственной связи с незаконными действиями администрации города Владивостока по проведению земляных работ на части земельного участка, принадлежащего истцу на праве договора аренды земельного участка №09-Ю19381.

И вот спустя два года возникла новая волна возмущений. Кстати, здание базы отдыха уже не только построено, но уже и сдано. Больше домов предприниматель на этом участке строить не имеет права — разрешение выдано только на одно строение. Но сейчас началось строительство еще двух домов в другой части острова, уже без всяких разрешений. И первым под подозрение попал все тот же Галко. ФАН удалось связаться с Яковом Николаевичем, и он прокомментировал эти слухи.

«У меня там есть объект, который находится в совершенно другой точке острова Рейнеке, — рассказал Яков Галко. — И по какой-то дезинформации, кто-то эту информацию искажает, меня спроецировали на другую стройку, которая находится вообще в другом месте острова Рейнеке. И почему-то убеждены, трезвонят везде. Я не понимаю, как остановить этот неконтролируемый процесс. Они приписывают мне не имеющую юридически отношения стройку. Почему-то привязывают к моим фамилии, имени, отчеству. Я пока не могу логически объяснить, почему и с чем это связано. Я никакого отношения к той стройке, которая на сегодняшний день происходит на острове Рейнеке, не имею. Та земля, которая у меня есть, там никакого строительства на протяжении последних двух с половиной лет не ведется. И за 2018 год на остров Рейнеке к этому объекту трижды ездила проверка. Там и прокуратура со всеми инстанциями всевозможными. И все эти факты подтверждаются».

Как уже говорилось ранее, ту базу отдыха, на которую Галко имел разрешение, он уже не просто построил, но и сдал. Больше на острове он ни по каким объектам не работает. Однако стройка ведется — и активно — совершенно непонятными людьми, о которых администрация якобы ничего не знает. Каким образом эти люди получили разрешение — непонятно. В администрации уверяют, что не давали разрешений. Вопрос: почему тогда никто не контролирует незаконную постройку фактически в заповеднике? Застройку, которая грозит уничтожить не только флору и фауну острова, но и сам уникальный уголок нашей страны — остров Рейнеке.

Правда, администрации этим вопросом заниматься некогда — сейчас весь край вместе с Владивостоком переживает предвыборный бум. Готовятся к новой серии, которая состоится в декабре. А тем временем тракторы и строительные машины слой за слоем снимают уникальную землю, вырубают деревья.