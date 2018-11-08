Еврокомиссия требует привлечь к ответственности нападавших на активистов на Украине

Брюссель, 8 ноября. Еврокомиссия сообщила о визите на Украину еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана, в ходе которого он поднимет вопрос участившихся нападений на активистов.

По словам представителей Еврокомиссии, Хан посетит Украину 8–9 ноября. В ходе визита он встретится с представителями общественных организаций. Это произойдет всего через «несколько дней после печальной новости о кончине Екатерины Гандзюк», констатировали в Брюсселе.

«Еврокомиссар Хан подчеркнет, что нападения на активистов гражданского общества неприемлемы и что виновные в этом преступлении и других нападениях должны быть привлечены к ответственности», — говорится в тексте заявления ЕК.

Также будет поднят вопрос о необходимости работы на Украине независимых СМИ. Отмечается, что это важно для развития страны.

Ранее украинская общественница, организатор митинга в честь 75-летия освобождения Киева от фашистской армии Елена Бережная в прямом эфире показала взлом ее двери силовиками СБУ.