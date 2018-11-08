Медведев поприветствовал Кабмин по-китайски после поездки в КНР

Москва, 8 ноября. Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев начал традиционное заседание правительства РФ с приветствия на китайском языке.

«Всем привет. Тем, кто добрался благополучно из Китая — ни хао», — сказал Медведев на открытии заседания правительства в Горках.

Медведев обратился по-китайски с приветствием в адрес министров, которые сопровождали главу правительства в поездке в КНР в начале ноября.

Напомним, Медведев нанес трехдневный визит в Китай с 5 по 7 ноября. Главу российского правительства в Поднебесной сопровождали глава Минфина РФ Антон Силуанов, вице-премьер Максим Акимов, министр энергетики РФ Александр Новак и другие.