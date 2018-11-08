Глава Telegram не понимает важность помощи в борьбе с терроризмом — директор ФСБ

Москва, 8 ноября. Собственник мессенджера Telegram не понимает необходимости оказывать содействие в борьбе с террористами, в этом и заключается основная проблема с компанией. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

По итогам XVII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств-партнеров ФСБ России глава ведомства сделал заявление по поводу деятельности мессенджера.

«Хотелось бы сказать, что ситуация сложная с точки зрения понимания собственником самой компании необходимости оказания содействия структурам, борющимся с терроризмом», — сказал Бортников, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, требование Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram было удовлетворено Таганским судом Москвы 13 апреля 2018 года. Причиной послужило непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи запустили процесс блокировки.

2 ноября Мосгорсуд отклонил жалобу представителей Telegram на штраф в 800 тысяч рублей за отказ предоставить ключи шифрования. Заместитель председателя Мосгорсуда Елена Базькова отметила, что Telegram не предоставил данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей, которых подозревают в причастности к террористической деятельности.