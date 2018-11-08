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«Ferrari без пилота»: глава Европарламента описал бюрократию в ЕС

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«Ferrari без пилота»: глава Европарламента описал бюрократию в ЕС

Брюссель, 8 ноября. Глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что бюрократия в Евросоюзе функционирует «очень хорошо». Он сравнил ее с гоночной машиной Ferrari без пилота.

«Это как если иметь большую Ferrari, у которой нет пилота. А пилотом должна быть реальная политика», — сказал он на съезде Европейской народной партии в Хельсинки.

Таяни подчеркнул, что проводить такую реальную политику может исключительно Европейская народная партия.

«Ferrari без пилота»: глава Европарламента описал бюрократию в ЕС

На проходящем в Хельсинки съезде должны быть избраны единый кандидат на пост председателя Еврокомиссии, а также главы избирательного списка Европейской народной партии на выборах в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года.

В ЕНП входят 77 национальных партий Евросоюза, а также коллективные члены из 41 страны. Членами ЕНП являются главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер и Антонио Таяни.

Автор: Василий Котов
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