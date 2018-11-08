Еврокомиссия предоставит Киеву новую программу помощи восточной Украине

Брюссель, 8 ноября. Европейский комиссар по вопросам расширения ЕС и политики добрососедства Йоханнес Хан прибыл в Киев с официальным визитом, в ходе которого подпишет новую программу помощи восточной Украине. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии (ЕК).

По данным ведомства, 8 ноября Йоханнес Хан прибыл в Киев с двухдневным визитом. В ходе своего визита еврокомиссар подпишет соглашение о новой программе поддержки восточной Украины, которая будет финансироваться за счет Европейского союза.

«Еврокомиссар Хан подпишет новую финансируемую Евросоюзом программу поддержки восточной Украины», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЕК также добавили, что проект поддержки восточной Украины будет осуществляться при поддержке Программы развития ООН и других международных организаций.