«США подошли к максимуму»: в Совфеде назвали последнее, что может использовать Вашингтон против РФ

Министерство иностранных дел России озвучило число санкций, которые США ввели против России с 2011 года. Вашингтон 62 раза применял ограничения в адрес Москвы. Об этом рассказала на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Время идет, поводы находятся. Понимаем, что могут последовать и новые [ограничения] с такой же легкостью, с какой они принимались ранее, и безответственностью», — пояснила Захарова. Она подчеркнула, что Россию невозможно «запугать ультиматумами», при этом выразив обеспокоенность за уровень профессионализма американских политиков.

Кажется, что Вашингтон не собирается останавливаться на достигнутом. Так, представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт озвучила, что ведомство будет действовать согласно закону о химическом и биологическом оружии, который требует введения новых антироссийских санкций, так как Москва не выполнила требования по «делу Скрипалей».

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердил, что Россия слабо зависит от Вашингтона и смогла действовать в новых экономических реалиях.

«Соединенные Штаты Америки подошли уже к максимуму ограничений, которые можно ввести против нашего государства. Россия научилась экономически развиваться в условиях санкционной политики США, начавшейся задолго до украинских событий. И поэтому американцы владеют еще несколькими инструментами, которые могут оказать давление на российскую экономику: это отключение РФ от платежной системы SWIFT и санкции на суверенный долг», — заметил сенатор.

Собеседник агентства подчеркнул, что Вашингтон сам пострадает из-за введения чрезмерно жестких экономических ограничений в отношении России.

«Минфин США понимает, что пострадают в том числе и американские компании, которые активно используют российские ценные бумаги на мировом фондовом рынке. Фирмы из США также участвуют в целом ряде российских проектов, поэтому в случае усиления политики санкций против Москвы США могут нанести удар по своим же крупнейшим нефтяным корпорациям. Это последнее, что можно использовать против России», — разъяснил Игорь Морозов.

По словам сенатора, несмотря на многочисленность санкций со стороны США, они практически не влияют на экономическое развитие России.

«Зависимость от американской экономики настолько слаба, что все ограничения выходят только на уровень вторичных санкций, и это влияет на российско-европейские торговые отношения», — заключил собеседник агентства.

Напомним, поводом для введения ограничений против Москвы стало отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Власти Великобритании и США обвинили в инциденте Россию, однако не удосужились подкрепить громкие обвинения доказательствами. Москва не раз подчеркивала, что готова принять участие в адекватном расследовании случившегося.