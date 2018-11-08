Медведев предложил установить экспортную добавку в 8% к тарифам РЖД

Москва, 8 ноября. С января 2019 года до 2025 года предлагается установить экспортную надбавку в 8% к тарифам РЖД. Исключение составят перевозки нефтяных грузов и алюминия, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Кроме того, увеличить тариф на порожний пробег грузовых вагонов», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель Кабмина РФ также сообщил, что объем инвестиционной программы РЖД на 2019 год составит свыше 680 миллиардов рублей. На 2020 год объем средств планируется на уровне свыше 820 миллиардов рублей, на 2021 год — 745 миллиардов рублей​​​. Дмитрий Медведев отметил, что, в зависимости от того, как будут расставлены приоритеты, возможны корректировки объемов программы. Российский премьер подчеркнул, что средства необходимо направить на решение наиболее важных задач, которые стоят перед РЖД.