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Бортников сообщил, что контакты ФСБ с американскими коллегами не прекращались

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Бортников сообщил, что контакты ФСБ с американскими коллегами не прекращались

Москва, 8 ноября. Глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил, что контакты с американскими коллегами практически никогда не прекращались, даже несмотря на сложность в отношениях двух стран.

«Наши контакты с американскими партнерами практически никогда не прекращались, несмотря на сложность обстановки, которая существует, межгосударственные отношения», — сказал глава ФСБ РФ.

Также директор службы безопасности добавил, что прямого контакта с директором ЦРУ США Джиной Хаспел у него пока не было.

Напомним, Хаспел была утверждена на должность главы ЦРУ США в мае текущего года по решению Сената и стала первой женщиной, возглавившей ЦРУ. В Сенате рассмотрели обвинения в адрес Хаспел в причастности к пыткам подозреваемых в терроризме в 2000-х годах. Сенаторы приняли решение, что данные обвинения не помешают деятельности Хаспел на посту главы ЦРУ.

Автор: Софья Куликова
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