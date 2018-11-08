Спасатели доставили инвалида-колясочника и экипаж Ан-2 на аэродром «Васьково»

Москва, 8 ноября. Спасатели доставили экипаж совершившего жесткую посадку в Архангельской области Ан-2 и инвалида-колясочника на аэродром «Васьково».

Как стало известно Федеральному агентству новостей, второй вертолет с пассажиром и командой воздушного судна на борту приземлился около 14.30 часов дня.

Вылетевший из Архангельска в Сояну самолет Ан-2 с 11 пассажирами на борту был вынужден совершить жесткую посадку в Архангельской области из-за обледенения. Среди пассажиров Ан-2 находился ребенок, которому три дня назад исполнилось восемь месяцев.

Ребенок был направлен в Архангельскую областную Детскую клиническую больницу на медосмотр. Еще один пассажир был госпитализирован с травмой руки.